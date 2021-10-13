PS5'e M.2 SSD nasıl takılır? PlayStation 5'e M.2 SSD ekleme rehberi - Haberler
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PS5'e M.2 SSD nasıl takılır? PlayStation 5'e M.2 SSD ekleme rehberi

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
PS5'e M.2 SSD nasıl takılır? PlayStation 5'e M.2 SSD ekleme rehberi

PlayStation 5'ler artık ek depolama için M.2 SSD'leri destekliyor, fakat PlayStation 5'e M.2 SSD nasıl takılıyor? PS5'e M2 SSD takma. Detaylar haberimizde…

PS5 artık genişletilmiş depolama alanı için M.2 SSD'leri desteklediğinden, konsolunuza fazladan bir veya iki terabayt eklemeyi merak edebiliyor olabilirsiniz. Sonuçta, PS5'in 1 TB sürücüsü, özellikle aylık PlayStation Plus oyunları ve popüler çevrimiçi çok oyunculu oyunlar için düzenli olarak yayınlanan büyük güncellemelerle oldukça hızlı bir şekilde dolabilir. Çözüm olarak ise PlayStation 5'inize M.2 SSD takabilirsiniz. PlayStation 5'e M.2 SSD nasıl takılır öğrenmek için aşağıdaki adımları takip ediniz.

Samsung'un PS5'e özel çıkardığı 980 Pro soğutuculu M.2 SSD'leri daha iyi performans almanızı sağlayacaktır.

PS5 konsolunuza M.2 SSD eklemeden önce bir adet PH1 veya yıldız tornavidaya ihtiyacınız olacaktır. Takma veya çıkarma işlemine geçmeden önce ise vücudunuzdaki statik elektriği gidermen için metalle topraklanmış bir neşeye dokunun. Aksi taktirde, M.2 SSD veya PS5 konsolunuz hasar görebilir.

PS5 konsolunuza M.2 SSD depolama alanına oyun ve uygulama yüklemek için Ayarlar > Depolama > Yükleme Konumu öğesini seçiniz. Halihazırda yüklü oyunları M.2 SSD'ye taşımak için ise Oyun Kütüphanenize gidiniz ve taşımak istediğiniz oyunun üstüne gelip Options düğmesine basınız. Ardından Oyunları ve Uygulamaları Taşı seçeneğine tıklayınız. Son olarak ise taşımak istediğiniz diğer oyunlar ve uygulamaların onay kutularını seçin ve Taşı seçeneğini seçin. Depolama alanınızı kontrol etmek için ise Ayarlar > Depolama > M.2 SSD Depolama Alanı'na giderek depolamanıza bakabilirsiniz.

PLAYSTATION 5 M.2 SSD KURULUM VİDEOSU

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Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
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