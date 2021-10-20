Protokolden TÖMER'e Ziyaret

AFYON (Habermetre) - Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini ( Tömer ) ziyaret etti.

AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş ile birlikte TÖMER'i ziyaret eden ve TÖMER Müdür Yardımcıları tarafından bilgilendirilen heyet, önlisans, lisans ve yüksek lisans düzeyinde alacakları eğitim öncesi Türkçe hazırlık eğitimi alan öğrencilerle sohbet etti.

Sınıfları tek tek gezen Vali Çiçek, TÖMER'de eğitim alan öğrencilerle kısa süreli sohbet ederek Afyonkarahisar hakkındaki düşüncelerini aldı. Çiçek, AKÜ bünyesinde eğitim alan öğrencilerin Afyonkarahisar'ın gönül elçileri olduğunu belirterek bu noktada Afyonkarahisar Valiliğinin öğrencilerle iletişime her zaman açık olduğunu belirtti.

Rektör Karakaş ise AKÜ'nün misafir öğrenci sayısında önemli oranda artış yaşandığını ve 64 ülkeden yaklaşık bin 500 misafir öğrencinin bulunduğunu belirtti. Karakaş, TÖMER bünyesinde hali hazırda 200'e yakın öğrencinin bir yıl süreli Türkçe hazırlık eğitimi aldığını ifade etti.

Afyonkarahisar TÖMER Hakkında

Afyon Kocatepe Üniversitesine gelen yabancı öğrencilere Türkiye'yi ve Türk kültürünü sosyal ve kültürel etkinliklerle tanıtmayı, çağdaş dil öğretim yöntem, yaklaşım ve teknolojilerinden yararlanarak Türkçeyi öğretmeyi, dil öğretimi konusunda ders araç ve gereçleri hazırlamayı, çeşitli sertifika programları açmayı, Türkçe seviye tespit sınavı ve yeterlik sınavı yapmayı misyon olarak belirlemiş olan TÖMER, Türkçe öğretiminde yeni öğretim teknikleri geliştirerek kaliteli bir hizmet vermeyi, Türkiye'nin ve Türk kültürünün tanıtılması için yurt içinden ve yurt dışından çeşitli kurumlarla iş birlikleri yapmayı, Türkçenin öğretimi konusunda Türkiye'de ve dünyada önde gelen kurumlardan birisi olmayı vizyon olarak belirlemiş bir akademik birimdir.

Habermetre - Son Dakika Haberleri