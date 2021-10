Protokol üyeleri görme engelli oldu

SİVAS (İHA) - Sivas'ta 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Dünya Görme Engelliler Gününde il protokolü göz bandıyla gözlerini kapatarak şehrin işlek caddesinde yürüdü.

Beyaz Baston kullanımı, 1921 yılında Londra'da trafik kazası sonucu görme yetisini kaybeden fotoğraf sanatçısı James Biggs'in, dış dünyanın kendisini fark etmesi için bastonunu beyaza boyamasıyla başladığı biliniyor. Sivas'ta da bugün Dünya Beyaz Baston Dünya Görme Engelliler Günü etkinliği düzenlendi. Şehrin işlek caddelerinden İnönü Bulvarında toplanan görme engelliler ve vatandaşlar farkındalık oluşturmak için Tarihi Valilik Binasına kadar yürüdü. Yürüyüş programına Sivas Valisi Salih Ayhan, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, görme engelliler, bazı STK'lar ve vatandaşlar katıldı. Sivas Valisi Salih Ayhan eline beyaz baston alıp gözlerini kapatarak Tarihi Valilik Binasına kadar vatandaşlara eşlik etti.

"Onlara el uzatmamız lazım"

Burada açıklamalarda bulunan Sivas Valisi Salih Ayhan, "Bugünlerin önemi daha çok toplumsal hayatta sıkıntı yaşayan kardeşlerimizin sosyal hayata nasıl daha fazla adapte olur ona bakmalıyız. Aynı hayatı paylaştığımız bu kardeşlerimizin mutluluklarını sevinçlerini nasıl daha fazla arttırabiliriz işin özü bu aslına bakarsanız. Dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı bir kazada kör oluyor ve buna dikkat çekiyor. Hayat her zaman tozpembe değil her an sıkıntı yaşayabileceğimizi görmemiz lazım. Onun için bu konuda kurallara riayet etmemiz lazım, onların hallerinden anlamamız lazım. Bazı yetileri eksikse gerek görme gerek duyma, gerek bedensel eksiklikleri varsa bunu iyi anlamamız onlara el uzatmamız lazım" dedi.

Engelliler Komisyonu Başkanı Selman Devecioğlu ise "Bu gün çok anlamlı bir gün toplam 100'e yakın kişi elimize baston aldık beraber yürüdük. Bize yürüme engelli arkadaşlarımız da destek oldu. 1969 yılında dünya körler federasyonu 15 Ekim Beyaz Baston Körler ve Güvenlik Günü ilan ediyor. Dünyada ve Türkiye'de farkındalık günü olarak kutlanıyor" şeklinde konuştu. - SİVAS

