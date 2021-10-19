Protez bacağına kavuşan 5 yaşındaki Muhammed, okula başladı

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde gelişim geriliği nedeniyle 2 yıl önce sağ bacağı kesilen ve koltuk değneği ile hayatına devam eden 5 yaşındaki Suriyeli Muhammed Hüseyin, protez bacağa kavuşmasının ardından okula başladı. Kızıltepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Rışvan Dündar, Muhammed Hüseyin'in ana sınıfına kaydının yapılıp, okulla tanıştırıldığını söyledi.

Muhammed Hüseyin'in gelişim geriliği nedeniyle 2 yıl önce sağ bacağı kesildi. Muhammed, koltuk değneği ile yürümeye başladı. Muhammed'in sosyal medyada paylaşılan görüntüleri, çok sayıda kişi tarafından izlendi. Muhammed için hayırsever bir vatandaş, protez bacak desteğinde bulundu. Protez bacak yapılarak Muhammed'e takıldı.

Muhammed'in babası Sabri Hüseyin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Rışvan Dündar'a ve ekibe teşekkür etti.