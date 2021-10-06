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PROFESÖR, ÖĞRENCELİRİNİN RESİMLERİ İÇİN SERGİ AÇTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KONYA'da Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Cebrailoğlu, kendi atölyesinde kurs alan aralarında, doktor, mühendis ve avukatlarında bulunduğu 14 öğrencisinin yaptığı resimler için sergi açtı.

KONYA (DHA) - KONYA'da Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Cebrailoğlu, kendi atölyesinde kurs alan aralarında, doktor, mühendis ve avukatlarında bulunduğu 14 öğrencisinin yaptığı resimler için sergi açtı.

Prof. Dr. Orhan Cebrailoğlu, çeşitli meslek dallarında olan kişilerinde sanata ilgi duyması için kendi atölyesinde resim kursu veriyor. Cebrailoğlu, atölyesinde kurs alan aralarında, doktor, mühendis ve avukatlarında bulunduğu 14 öğrencisinin yaptığı resimler için Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ) işbirliğiyle sergi açtı. MEDAŞ Sanat Galerisi'nde açılan sergide 76 eserin bulunduğunu belirten Prof, Dr, Cebrailoğlu, " Bu sergimiz akademik kimliğimin dışında Konya'nın kültürüne ve sanatına katkı sunmak adına kendi atölyemde değişik meslek gruplarında uzun yıllardır benimle resim çalışan arkadaşlarımız eserlerinden oluşan bir sergi. Resim sergimizde değişik stillerde eserler yer almaktadır. Düzenlediğimiz resim sergimizde 76 tane eser sergileniyor. Eserlerde resim sanatının değişik performansları sanatseverler ile buluşturuyoruz? dedi.

PROFESÖR, ÖĞRENCELİRİNİN RESİMLERİ İÇİN SERGİ AÇTI

PROFESÖR, ÖĞRENCELİRİNİN RESİMLERİ İÇİN SERGİ AÇTI

PROFESÖR, ÖĞRENCELİRİNİN RESİMLERİ İÇİN SERGİ AÇTI

PROFESÖR, ÖĞRENCELİRİNİN RESİMLERİ İÇİN SERGİ AÇTI
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