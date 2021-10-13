Prof. Dr. Veysel Eroğlu'dan Vali Ali Çelik'e nezaket ziyareti

KÜTAHYA (Habermetre) - Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kütahya'ya gelen Eski Orman Ve Su İşleri Bakanı, Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Kütahya Valisi Ali Çelik'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Eroğlu'nu Kütahya'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Ali Çelik, "Kütahya'ya çok büyük katkılarınız olmuş, olmaya da devam ediyor. Hizmetleriniz ve desteklerinizden dolayı şehrimiz adına teşekkür ediyoruz" dedi.

VALİ ALİ ÇELİK: ALTINTAŞ ZAFER Osb'NİN YÜZDE 85'İ TAHSİS EDİLDİ

Kütahya'nın genel durumu hakkında Eroğlu'nu bilgilendiren Vali Çelik, Altıntaş Zafer OSB'de gelinen son durumu anlattı. 5 milyon m2 alanın yüzde 85'inin tahsis edildiğini söyleyen Vali Ali Çelik, "İki fabrikamız da inşaat izni için imar müracaatı bildiriminde bulundular. OSB'de, 2023 yılına kadar ciddi bir mesafe kat edeceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.

EROĞLU: KÜTAHYA'NIN FAHRİ HEMŞEHRİSİ OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM

Kütahya'nın fahri hemşehrisi olmaktan gurur duyduğunu belirten Veysel Eroğlu, bakanlık döneminde Kütahya'ya güzel hizmetler yapmaktan duyduğu memnuniyeti paylaştı. "Yemyeşil bir Kütahya için gayret ettik" diyen Eroğlu, "Kütahya'ya 17 baraj, 6 gölet inşa ederek destan yazdık. Bakanlık görevim döneminde ihalesini yaptığımız 11 baraj ve gölete de başlanıyor. 103 tane derenin ıslahı yaptık, köprüler inşa ettik. 154 milyon fidanı Kütahya topraklarıyla buluşturduk" dedi.

EROĞLU: KÜTAHYA VE AFYON'A YATIRIM ÇEKME GAYRETİNDEYİZ

Altıntaş Zafer OSB'nin gelişimi için kendisinin de gayret göstereceğini söyleyen Eroğlu, "Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi olarak Orta Doğu'daki yatırımcılarla temas kurduk. Türkiye'deki yatırım imkanlarının çok iyi olduğunu söyledik. Afyon ve Kütahya'ya bu yatırımları çekmek için bir gayretimiz var" diye konuştu.

"VALİMİZİN ÇOK DEĞERLİ HİZMETLERİ VAR"

Vali Ali Çelik'ten övgüyle söz eden Eroğlu, " Valimiz, iki taraftan da hemşehrim; hem Uşak'tan hem de Kütahya'dan. Kendisi, kaymakamlık, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı, İller İdaresi Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Valimizin, İçişleri Bakanlığımızda çok değerli hizmetleri var" dedi.

Ziyarette; İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Park Hayat Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Enis Arabacı yer aldı.

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