Prof. Dr. Tanır: Tekrarlama dozu Biontech olanların antikoru 20, Sinovac olanların 5 kat artıyor - Haberler
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Prof. Dr. Tanır: Tekrarlama dozu Biontech olanların antikoru 20, Sinovac olanların 5 kat artıyor

Demirören Haber Ajansı / Can Çelik - Haberler | Sağlık
Prof. Dr. Tanır: Tekrarlama dozu Biontech olanların antikoru 20, Sinovac olanların 5 kat artıyor

ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferdi Tanır, yaptıkları çalışmayla 6'ncı ayın sonunda 3'üncü doz aşıyı Biontech olan kişilerin antikor düzeyinin 20, Sinovac olanların ise 5 kat arttığını söyledi.

ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferdi Tanır, yaptıkları çalışmayla 6'ncı ayın sonunda 3'üncü doz aşıyı Biontech olan kişilerin antikor düzeyinin 20, Sinovac olanların ise 5 kat arttığını söyledi.

ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı koordinatörlüğünde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ve Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri, yaptıkları çalışmayla iki doz Sinovac aşısı olan kişilerin 6'ncı ayın sonunda antikor düzeylerinde düşüşler olduğunu tespit etti. Çalışmada özellikle tekrarlama dozların önemi üzerinde durduklarını söyleyen ÇÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferdi Tanır çalışmaya, iki doz Sinovac, 3 doz Sinovac ve iki doz Sinovac artı bir doz Biontech aşısı olan 235 sağlık çalışanının katıldığını söyledi. Antikor düzeylerinin rapel denilen tekrarlama dozlarla büyük oranda arttığını vurgulayan Prof. Dr. Tanır, araştırma kapsamında sadece iki doz Sinovac aşısı olanların yüzde 17'sinde koruyucu antikor saptanmadığını belirtti.

'TEKRARLAMA DOZU HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR'

İki doz aşının ardından aşı tipi fark etmeksizin üçüncü doz aşıyı olanların tamamında koruyucu antikorun pozitif sonuç verdiğini söyleyen Tanır, "Üçüncü dozu Biontech olan kişilerde 6'ncı ayın sonunda oluşan antikorun üçüncü aya göre 20 kat, Sinovac olan grupta ise 5 kat arttığı saptandı. Sadece iki doz Sinovac aşı olan grupta ise antikor düzeyinin ortalama yüzde 60 oranda azaldığını gördük. Bu da gösteriyor ki tekrarlama dozu hayati önem taşıyor. Gerek iki doz Biontech gerekse üç doz aşı olanlarının oranını toplum genelinde yüzde 70'in üzerine çıkarabilirsek salgına karşı çok güçlü hale geliriz" dedi.

Prof. Dr. Tanır, çalışma kapsamında iki ya da üç doz aşı olanlardan sadece yüzde 3,4'ünün koronavirüse yakalandığını fakat bunlarının hiçbirinin hastane yatmak zorunda kalmadığını sözlerine ekledi.


Demirören Haber Ajansı / Can Çelik - Son Dakika Haberleri
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Haber: Prof. Dr. Tanır: Tekrarlama dozu Biontech olanların antikoru 20, Sinovac olanların 5 kat artıyor - Haberler
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