Prof. Dr. Mandal: "Farkındalık Oluşturmak İstiyorsanız Önünüzdeki Tek Engel Kendinizsiniz"

Karadeniz Teknik Üniversitesi 2021-2022 Akademik yıl, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın "KTÜ'de İlk Ders" konulu konuşmasıyla başladı.

KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen törende 59. akademik yılın Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne hayırlı olmasını dileyerek sözlerine başlayan Prof. Dr. Hasan Mandal, "İki yıldır uzaktan yapılan eğitimin ardından, kampüsün cıvıl cıvıl ortamında, heyecanımızın yüksek olacağı ve sonuçlarının da kıymetli olacağı bir akademik yıl diliyorum. " dedi.

"Önümüzdeki 10 yılın küresel ve bölgesel riskleri aynı zamanda akademik olarak bir fırsat noktası"

Gelecek on yılın birçok konuda bölgesel ve küresel risk potansiyeli taşıdığına dikkat çeken TÜBİTAK Başkanı Mandal, "Salgın hastalıklar hem olasılık hem etki boyutunda gelecek on yılın en önemli konularından biri olacak. Cennet vatanımızın hep övünç duyduğumuz üç tarafının denizlerle çevrili olmasının aynı zamanda bir risk boyutu var. Karadeniz bölgemizde yaşanan sel felaketleri, Akdeniz'de yaşanan yangın, Marmara ve Kuzey Ege'de yaşanan müsilaj… Bunlar bağımsız olaylar değiller. Önümüzdeki en az 10 yıl boyunca iklim değişikliği gündemimizde olacak. " dedi. Prof. Dr. Mandal, "Paris Antlaşması'yla niyet beyanımızı artık taahhüt noktasına getirdik. " diyerek 2053 yılı için sıfır emisyon hedefini hatırlattı.

İletişimde dijitalleşmenin hayatı kolaylaştırıcı bir unsur olarak görülmesinin yanında siber güvenlik alanında yeni riskleri de beraberinde getirdiğini vurgulayan Başkan Mandal, "Bunlar risk olduğu kadar akademik açıdan da bir fırsat noktası. Çünkü bunların tümünün çözümü, bilim temelli yaklaşımla mümkün. Üniversitelerimizin bilgi üreten ve insan kaynağı geliştiren kurumlar haline gelmesi yalnızca geleneksel bilgi üretimiyle ya da insan kaynağı yetiştirmeyle çözülecek sorunlar değil. Bunun için bilgiyi üreten kurumla bilgiyi kullanan kurum arasındaki ilişkinin ve etkileşimin çift taraflı olma zorunluluğu var. " değerlendirmesinde bulundu.

"TÜBİTAK olarak programlarımızla bilgi üretimi ve insan kaynağı yetiştirilmesi için paydaşlarımıza destek olmaya çalışıyoruz"

Salgın sürecinde aşı karşıtlığına dikkat çeken Prof. Dr. Mandal "Teknolojik olarak 'Ben buldum' demek yetmiyor. Sorunların üstesinden gelebilme, sosyal ve beşeri bilimlerin çok daha kuvvetli bir biçimde işbirliği yapmasıyla mümkün. Disiplinlerarası yaklaşım geliştirme ve mevcut sorunlara çözüm bulma noktasında TÜBİTAK olarak katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bilgi üretimi ve insan kaynağı geliştirilmesinde paydaşlarımıza sunduğumuz programlarla bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Amacımız çıktı ve etki oluşturmak. " diye konuştu.

Gençlere TÜBİTAK programlarına başvuru çağrısı: "Çıktı ve etki oluşturabileceğinize bizi ikna edin"

TÜBİTAK'ın girişimcilere ve araştırmacılara yönelik destek programlarına değinen Prof. Dr. Mandal, yükseköğretim kurumları araştırma altyapılarının özel sektör Ar-Ge/Tasarım merkezleri ve kamu Ar- Ge birimleri ile iş birliği yaparak geliştirdikleri ürün/teknolojileri özel sektöre transfer edebilecekleri yüksek teknoloji platformlarının oluşturulmasını hedefleyen TÜBİTAK 1004 Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı'nın iklim değişikliği başlığının da dahil olduğu konularda on platformu destekleyeceğini hatırlatarak, "Biz kaç tane proje yapılacağını size bırakıyoruz. Gerçekten çıktı ve etki oluşturabileceğinize bizi ikna edin. " diyerek gençlere çağrıda bulundu.

"Araştırma kültürü lisansüstü eğitim, yüksek lisans, doktora aşamasından önce çok daha erken yaşlarda verilmeli" diyen Başkan Mandal, Stajyer Araştırmacı Burs Programı'nın (STAR) sosyal ve beşeri her disiplinden 1500 araştırmacıyı desteklediğini belirterek "Sonuçları yakın zamanda açıklayacağımız programla lisans dönemindeki arkadaşlarımızı 6 ay boyunca stajyer araştırmacı olarak destekleyeceğiz. İllaki araştırma için yüksek lisans, doktora öğrencisi olmak gerekmiyor. Birinci hedefimiz deneyim kazandırmak. " diye konuştu.

2209 - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı ve 2242- Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmalarına da değinen Başkan Mandal, "Bu programlara lütfen başvurunuz. Çünkü kariyerinizde üniversite mezuniyeti kendi başına yeterli değil. Sorulduğu zaman 'Ben bir STAR bursiyeriyim', 'Ben 2209- Lisans Öğrencisi Projesi yaptım' demelisiniz. Farkındalık oluşturmak istiyorsanız önünüzdeki tek engel kendinizsiniz. " dedi.

Akademik yıl açılış töreninin ardından KTÜ Teknoloji Transfer Merkezi aracılığıyla akademik çalışmalarında elde ettikleri tescilli patent ve faydalı modellerin tebrik belgeleri, buluş sahiplerine takdim edildi.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, daha sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi akademisyenleriyle bir araya geldi. Buluşmada söz alan akademisyenlerin sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Mandal, akademisyenlere TÜBİTAK projeleri ve başvuru süreçleri hakkında bilgi verdi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri