TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Eurostars-3 programının ilk çağrısına yönelik olarak bilgilendirme ve tanıtım amacıyla düzenlenen çevrimiçi toplantıya katıldı. Açılış konuşmasını yapan Mandal, "Eurostars-3'te Etki Odaklı Birlikte Yaratma Temelli Fırsatlar" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Mandal daha önce Eurostars-1 ve Eurostars-2 programlarında çıkılan çağrılarda kullanılan TÜBİTAK ulusal fon programında yapılan değişikliği açıkladı. Prof. Dr. Mandal konuşmasında daha önce TEYDEB 1509 programında desteklenen Eurostars-1 ve Eurostars-2 projelerinde, yalnızca altyüklenici olarak projelere dahil olabilen üniversite ve araştırma kuruluşlarının da projelerde ortak olarak yer alabileceğini vurguladı. Prof. Dr. Mandal bu konuyla ilgili "Önceki programlarda edinilen tecrübe ve akademiden gelen talepler üzerine hazırlanan, TEYDEB 1709 kodlu Yenilik Destek Programı ile büyük şirketler, üniversite ve araştırma kuruluşları da projelerde ortak olarak yer alabilecek. " açıklamasını yaptı.

Prof. Dr. Mandal, programın kapsamının genişletilmesiyle akademideki bilgi ve tecrübelerin KOBİ'lerin projelerine katkı sağlayacağını ve akademi-sanayi iş birliğinin daha da güçleneceği ifade etti.

Pandemi sürecinin dünya genelinde yarattığı zorluklara değinen TÜBİTAK Başkanı Mandal, gelecek 10 yılda ise iklim değişikliği meselesinin en büyük küresel risklerden birisi olacağını belirtti.

"Sorunların çözümü için iş birliği yapılmalı"

Türkiye'nin Paris İklim Anlaşmasını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) geçtiğimiz haftalarda onaylandığını hatırlatan Mandal, "Küresel zorluklar sistematik bir yaklaşım gerektiriyor. Bu zorlukları akademinin ya da kurumların tek başına çözmesi mümkün değil. Tüm kurumlar, üniversiteler, kamu sektörü, özel sektör ve ilgili alanda katkı verecek herkes birlikte çalışmalı. " vurgusu yaptı. İş birliğinin arttırılmasının öneminin altını çizen Prof. Dr. Mandal, "KOBİ'ler de tüm paydaşlarla tek bir çatı altında birlikte çalışmalı. Sahip olunan kaynaklar ve alt yapı ortak kullanılmalı. " dedi. Bu programın da benzer yaklaşımı desteklediğine işaret eden Prof. Dr. Mandal, "'Herkes bir araya gelerek neler yapabilir, nasıl faydalı olabilir? ' sorusunu sorduğumuzda bu programın oldukça fayda sağlayacağını görüyoruz. " ifadelerini kullandı.

Ufuk 2020'de önemli başarılar elde ettiklerini hatırlatan Mandal, "İklim değişikliğine yönelik teknolojik gelişmeler ve ürün gelişimi konularında özellikle Ufuk 2020 kapsamında önemli çıktılar elde ettik. Bu bize özgüven kazandırdı. Sahip olduğumuz yüksel potansiyelle daha da fazlasını başarma amacındayız. " dedi.

"Eurostars programlarında önemli deneyimler elde edildiğine dikkat çeken Mandal, geçen yıla kıyasla bu yıl başvuruların yüzde 50 oranında arttığının altını çizdi. TÜBİTAK Başkanı Mandal, yeşil mutabakat konusuna özel önem verdiklerini ve Eurostars-3 Programında da bu yaklaşımın devam edeceğini kaydetti.

Türkiye'nin yeşil mutabakat konusunda Avrupa Komisyonu ile iş birliği halinde olduğunu ve 2050 yılı için sıfır emisyon hedefi açıkladığını da belirten Mandal, "Türkiye Eureka Programında da yer alıyor. Bu alanda başarılı çıktılar elde etmek için çok çaba sarf ediyoruz. Sadece Eurostars değil, tüm programlarda aktif bir şekilde yer alıyoruz. Geniş bir çerçevede yer alan deneyimlerimizin en önemli odakları arasında çevresel konular ve yeşil mutabakat yer alıyor. " değerlendirmesinde bulundu.

Bir diğer açılış konuşmasını yapan Eureka Sekreteryası Başkanı Brit Helle de Eureka ve genel olarak programların içeriğine yönelik bir sunum gerçekleştirdi. Helle, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'a konuşmalarından ötürü teşekkür ederek, TÜBİTAK'ın başarılı çalışmalarını takdir ettiklerini dile getirdi.

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