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Prof. Dr. Eraslan: "Çocukların bir gün okuldan ayrılmaları geleceklerinden çalınan bir yıldır"

İhlas Haber Ajansı / Selçuk Şavran - Haberler | Güncel

Prof. Dr. Eraslan: "Çocukların bir gün okuldan ayrılmaları geleceklerinden çalınan bir yıldır" Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Eraslan, "Çocukların bir gün okuldan ayrılmaları geleceklerinden çalınan bir yıldır" dedi.

Prof. Dr. Eraslan: "Çocukların bir gün okuldan ayrılmaları geleceklerinden çalınan bir yıldır"

OSMANİYE - Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Eraslan, "Çocukların bir gün okuldan ayrılmaları geleceklerinden çalınan bir yıldır" dedi.

Prof. Dr. Eraslan, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde okulların neden açık tutulması gerektiği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Pandemi sürecinde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in okulları açık tutma gayretini desteklediklerini belirten Prof. Dr. Eraslan,

"Bir buçuk yıldır pandemik bir süreç yaşıyoruz. Bu süreçte okullarımız eylül ayına kadar kapalıydı. Ancak baktığımızda şu anda geçen yıldan daha fazla pandemik vaka olmasına rağmen biz okulları açık tutma iradesi gösteriyoruz. Bu süreçte Milli Eğitim Bakanı Prof.Dr. Mahmut Özer Beyin çok önemli bir iradesi var. Bu durumu milli güvenlik meselesi olarak özetliyor ve bende bunu destekliyorum. Çocukların bir gün okuldan ayrılmaları geleceklerinden çalınan bir yıldır. Öğrenme eksiklikleri öğrenme yoksulluklarına ve her ikisi de öğrenme kayıplarına yol açmakta. ve bizim böyle bir şansımız yok" diye konuştu.

Yapılan bütün çalışmalarda Avrupa Birliğinin çalışmalarında öğrenme eksikliklerinin giderilmesinin 1 yıla 3 yıl gibi bir formülle ortaya konduğunu ifade eden Prof. Dr. Eraslan, şunları kaydetti:

"Bu yüzden okulların açık tutulması için herkesin üzerine düşen görevleri yapması gerekmektedir. Bu sürecin çeşitli ayakları var. Bunların en önemlisi aileler. Aileler çocuklarına davranışları ile örnek olmalı maske mesafe temizlik gibi herkesin dilinde tekerleme olmuş bu tedbirler silsilesinin ciddi uygulanması gerekmektedir. Çocuklar okula gelirken serviste, maskeye ve mesafeye dikkat etmelidir. Maske bu süreçte en önemli koruyucudur. Yine bu süreçte okul müdürlerinin önemi büyük. Bir okul müdürü pandemik okul yönetimi ilkelerini kullanırsa vakalar azalmakta. Milli Eğitim Bakanımızın okulları açık tutma iradesini destekliyoruz" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Eraslan: Çocukların bir gün okuldan ayrılmaları geleceklerinden çalınan bir yıldır

Prof. Dr. Eraslan: Çocukların bir gün okuldan ayrılmaları geleceklerinden çalınan bir yıldır

Prof. Dr. Eraslan: Çocukların bir gün okuldan ayrılmaları geleceklerinden çalınan bir yıldır

Prof. Dr. Eraslan:
İhlas Haber Ajansı / Selçuk Şavran - Son Dakika Haberleri
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