Prof. Dr. Biray'a Kazakistan'dan Büyük Onur

ANKARA (Habermetre) - Ankara 16. Kitap Fuarı kapsamında, Kazak dil ve kültürüne katkı sağlayan bilim insanları ve kurumlar Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından imzalanan Kazakistan Halk Asamblesi Şeref Madalyaları ile ödüllendirildi. Pamukkale Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı ve aynı zamanda Altay Toplulukları Dil ve Kültürleri Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Prof. Dr. Nergis Biray, gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalarla Kazak dili ve edebiyatına yaptığı katkılardan dolayı şeref madalyası ile ödüllendirilen bilim insanları arasında yer aldı. Prof. Dr. Biray, ödülünü Kazakistan'ın Türkiye Büyükelçisi Abzal Saparbekulı'nın elinden aldı.

Törende ayrıca, Türkiye Türkçesine Kazakistan Halk Asamblesi Yönetim Kurulu Üyesi, Kültür ve Spor Bakanlığı ve Al Farabi KMÜ Genel Kurul Başkanı Danışmanı Malik Otarbayev Bey tarafından aktarılan "Jambıl Jabayev, Köroğlu" adlı esere bir yazı kaleme alarak katkı veren Prof. Dr. Nergis Biray'a "Kazak Edebiyatı eserlerinin tanıtımına katkılarından dolayı" Kazakistan Türkiye Büyükelçiliği tarafından bir plaket takdim edildi.

Aldığı ödüllerle ilgili olarak duyduğu mutluluğu ifade eden Prof. Dr. Nergis Biray, "İlmi çalışmalarımızın Kazakistan tarafından bu şekilde takdir edilmesi biz ilim adamlarını mutlu ediyor. Yaptığımız bu türden çalışmaların, tarih, dil ve kültür yönünden köklü benzerlikleri bulunan bu iki ülke arasındaki bağları kuvvetlendireceğine inanıyorum. " şeklinde konuştu.

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