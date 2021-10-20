Prof. Dr. Aydın'dan 'uzun Covid' uyarısı

AYDIN (DHA) - SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, 15-35 yaş grubunun aşıya uyma oranlarının düşük olduğunu söyledi. Aydın, "Gençler 'Gencim, dinamiğim, hastalığı atlatırım' diye düşünüyor. Hastalığı atlatırsınız ama 'uzun Covid' dediğimiz tablo var; 2-3 sene sonra akciğerdeki performans düşüklükleri gibi geri kalan hayatınızı hastalıklar silsilesi ile geçirme riskine sahipsiniz. Aşıyla hiç hasta olmamak en doğrusu. Hem büyüklerinize hem topluma hem de kendi sağlığınıza sorumluluğunuz gereği üniversite gençliğinin mutlaka aşılanması lazım" dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Aydın, 15-35 yaş grubunun aşıya uyma oranlarının düşük olduğunu belirterek, "Doğal olarak 'aşısızların pandemisi' konumuna geldik. Günlük olarak 30 bin vaka görüyorsak bunun belki en fazla bini aşılı ya da aşıları eksik olanlardan geri kalan 29 bini aşısız. Özellikle genç grupların 1,5 yıldır yaşam alanları kapalıydı. Kafeler ve restoranların kapalı olduğu dönemlerde salgında çok fazla sayı oluşturmuyordu; ama şimdi her yer açık. Doğal olarak bir de özlemin getirdiği buluşmalarda maskenin indirilmesi gibi nedenlerle 'gençlerin hastalığı' konumuna geldi" diye konuştu.

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