PPK toplantısı ne zaman? Merkez Bankası Ekim ayı toplantısı ne zaman? - Haberler
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PPK toplantısı ne zaman? Merkez Bankası Ekim ayı toplantısı ne zaman?

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PPK toplantısı ne zaman? Merkez Bankası Ekim ayı toplantısı ne zaman?

Merkez Bankasının Ekim ayı faiz kararı merakla beklenirken PPK toplantısı ne zaman ve Merkez Bankası Ekim ayı toplantısı ne zaman sorularının yanıtları araştırıldı. Peki, Merkez Bankası Ekim ayı toplantısı ne zaman?

Merkez Bankası'nın Ekim ayında yapacağı faiz kararı toplantısı merakla bekleniyor. Piyasalrın merakla bekeldiği toplantı öncesi Merkez Bankası Ekim ayı toplantısı ne zaman, merak edildi. Peki, PPK toplantısı ne zaman? Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

PPK TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası Ekim ayı toplantısı için tarih detayları belli oldu. Her ay Para Piyasası Kurulu tarafından değerlendirilen faiz kararı, Eylül ayı için 100 baz puan indirme kararı almıştı. Ekim ayı toplantısı ise 21 Ekim 2021 Perşembe günü saat 14.00'te gerçekleşecek. Toplantının ardından gerekçeli karar açıklanacak.

TCMB NEDİR?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), banknot ihraç eden, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti'nin para ve kredi politikasını yürüten, veznedarlık görevini üstlenmiş ve devletin iktisadi ve mali danışmanlığını yapan yasal olarak bağımsız bir ekonomik kurumdur. Kağıt para (banknot) basma tekelini elinde bulundurur ve bu yetkiye istinaden bağımsız olarak para politikasını belirler. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı olan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce basılan madeni paraların tedavülü de Merkez Bankasınca sağlanmaktadır.

Merkez Bankası EFT (Elektronik Fon Transferi), EMKT (Elektronik Menkul Kıymet Transferi) sistemlerinin Türkiye'deki sahibi olup,[5] Tüm Dünya Bankalararası Mali İletişim Topluluğunun (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication - SWIFT) Türkiye ayağını yürütmektedir. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Banka büyük Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS) olarak adlandırılan büyük bir veri tabanına sahiptir. Bu veri tabanındaki bilgiler İngilizce ve Türkçe olarak kullanıcıların hizmetine açılmıştır.

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