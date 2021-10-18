Pozantı'da uyuşturucu operasyonu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pozantı'da uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Pozantı'da uyuşturucu operasyonu

Adana'nın Pozantı ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen aracın sürücüsü gözaltına alındı.

ADANA (İHA) - Adana'nın Pozantı ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen aracın sürücüsü gözaltına alındı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Alpu Mahallesinde A.T. isimli şahsa ait araçta uyuşturucu madde bulundurulduğu bilgisinin alınması üzerine adli makamlardan alınan karara istinaden araçta arama yapıldı. Arama sonucunda 40 gram metamfetamin, 50 gram esrar maddesi ve 1 adet bong tabir edilen uyuşturucu kullanma aparatı ile 3 adet kullanıma hazır uç ele geçirildi.

A.T'nin gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - ADANA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Bataklık operasyonunda örgüt kurucusu olarak yargılanan 'Türk Escobar' Nejat Daş savunma yaptı

Bataklık operasyonunda örgüt kurucusu olarak yargılanan "Türk Escobar" Nejat Daş savunma yaptı

 Korkunç olay! Ailesiyle birlikte yaşadığı evde gece saatlerinde susturucuyla başından vuruldu

Korkunç olay! Ailesiyle birlikte yaşadığı evde gece saatlerinde susturucuyla başından vuruldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title