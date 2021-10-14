Power Rangers filmi oyuncuları kim? Power Rangers filmi konusu, oyuncuları ve Power Rangers özeti!

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POWER RANGERS FİLMİ KONUSU NEDİR?

Beş sıradan genç, yaşadıkları küçük Angel Grove kasabasının ve tüm Dünya'nın bir uzaylı tehdit tarafından ortadan kaldırılma sınırında olduğunu öğrendiklerinde, olağanüstü değişime uğrarlar ve gezegeni kendilerinden başkasının kurtaramayacağını anlarlar. Ancak bunu yapmak için, gerçek hayattaki bütün sorunlarını çözmeleri gerekecek ve Power Rangers olarak bir araya geleceklerdir.

POWER RANGERS FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Dean Israelite

Oyuncular:

Dacre Montgomery, Naomi Scott, RJ Cyler, Ludi Lin, Becky G.

Tür: Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu

Yapım Yılı: 2017 (124 dk) Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Vizyon Tarihi : 24 Mart 2017 Cuma Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Senaryo: John Gatins, Matt Sazama

Yapımcı Firma: Lionsgate, Saban Brands

Yapım Ülkesi: Kanada, ABD

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