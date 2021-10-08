Posof Âşık Sabit Müdami Anadolu İmam Hatip Lisesi mescidine kavuştu - Haberler
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Posof Âşık Sabit Müdami Anadolu İmam Hatip Lisesi mescidine kavuştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Posof Âşık Sabit Müdami Anadolu İmam Hatip Lisesi mescidine kavuştu

Ardahan Posof Aşık Sabit Müdami İmam Hatip Anadolu Lisesi yıllar sonra mescidine kavuştu.

ARDAHAN (İHA) - Ardahan Posof Aşık Sabit Müdami İmam Hatip Anadolu Lisesi yıllar sonra mescidine kavuştu. 2016 yılında faaliyete Lisede yapımı tamamlanan mescit hizmete girdi.

Okul idaresi ve öğretmenlerin destek ve emekleriyle liseye mescit yapıldı. Badana ve boyasıyla beraber iç düzenlemesi tamamen okulda görevli öğretmenler tarafından yapılarak ilk Cuma namazı kılındı.

Namaz öncesinden öğrenciler tarafından Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi. Cuma namazını da yine öğrenci tarafından kıldırılırken müezzinliğini de yine öğrenciler yaptılar. Okul idaresiyle beraber öğrenciler yapılan mescitte ilk Cuma namazı kıldılar. - ARDAHAN

Posof Âşık Sabit Müdami Anadolu İmam Hatip Lisesi mescidine kavuştu

Posof Âşık Sabit Müdami Anadolu İmam Hatip Lisesi mescidine kavuştu

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