PORSUK ÇAYI'NDA FENER ALAYI COŞKUSU - Haberler
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PORSUK ÇAYI'NDA FENER ALAYI COŞKUSU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
PORSUK ÇAYI'NDA FENER ALAYI COŞKUSU

ESKİŞEHİR'de Cumhuriyet'in 98'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Porsuk Çayı'nda gondollarla fener alayı düzenlendi.

ESKİŞEHİR (DHA) - ESKİŞEHİR'de Cumhuriyet'in 98'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Porsuk Çayı'nda gondollarla fener alayı düzenlendi. Binlerce Eskişehirli çay kıyısında, alayı Türk bayraklarıyla karşıladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Porsuk Çayı'nda gondol ve teknelerle fener alayı düzenledi. Binlerce Eskişehirli, alayın gelişini çalınan marşlar eşliğinde eğlenerek bekledi. Fener alayı Köprübaşı mevkiinden başlarken, çay kıyısında bekleyenler ellerinde bayraklarla fener alayının geçişini izleyip, bu anları cep telefonlarına kaydetti. Fener alayının geçişi sonunda Porsuk Çayı üzerinde flyboard gösterisi yaparken, gökyüzünü atılan havai fişekler aydınlattı.

PORSUK ÇAYI'NDA FENER ALAYI COŞKUSU

PORSUK ÇAYI'NDA FENER ALAYI COŞKUSU

PORSUK ÇAYI'NDA FENER ALAYI COŞKUSU

PORSUK ÇAYI'NDA FENER ALAYI COŞKUSU

PORSUK ÇAYI'NDA FENER ALAYI COŞKUSU

PORSUK ÇAYI'NDA FENER ALAYI COŞKUSU

PORSUK ÇAYI'NDA FENER ALAYI COŞKUSU

PORSUK ÇAYI'NDA FENER ALAYI COŞKUSU

PORSUK ÇAYI'NDA FENER ALAYI COŞKUSU

PORSUK ÇAYI'NDA FENER ALAYI COŞKUSU

PORSUK ÇAYI'NDA FENER ALAYI COŞKUSU

PORSUK ÇAYI'NDA FENER ALAYI COŞKUSU

PORSUK ÇAYI'NDA FENER ALAYI COŞKUSU

PORSUK ÇAYI'NDA FENER ALAYI COŞKUSU

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