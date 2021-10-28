"Porsche'sini satan" Alman | Daha iyi bir dünya için doğaya borcunu ödüyor - Haberler
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"Porsche'sini satan" Alman | Daha iyi bir dünya için doğaya borcunu ödüyor

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Uçuşlar, araba gezileri, market alışverişleri, kıyafetler.

Uçuşlar, araba gezileri, market alışverişleri, kıyafetler… Her birimiz CO2 emisyonlarından sorumluyuz. Alman girişimci Dirk Gratzel, şimdiye kadarki karbon ayak izini hesapladı. Amacı karbon ayak izini sıfıra indirmek. Bunun için yaşam tarzını büyük ölçüde değiştirdi. Hatta doğaya borcunu ödemek için bir kömür ocağı arazisi satın aldı ve orayı bir ormana dönüştürmek için çalışıyor.

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