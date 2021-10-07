Pomem sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı sorusu, adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. Ön başvuru, fiziki parkur sınavı ve yazılı sınav sürecinden geçen adaylar son olarak 27. Dönem POMEM sözlü mülakatlarına katılım sağladı. 8 bin aday öğrenci alımı için gerçekleşen POMEM sözlü sınavının sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yapacağı duyurunun ardından e Devlet ekranı ile sorgulamaya açılacak. Peki, POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanır? 27. dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? POMEM sonuç ekranı EGM'de olacak! İşte detaylar haberimizde...

POMEM SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

POMEM mülakat sonuçlarının adayların erişimine açılacağı tarihe ilişkin, EGM ya da Polis Akademisi tarafından paylaşılan resmi bir bilgi yok. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

POMEM sözlü mülakat sonuçları, değerlendirmelerin tamamlanması ardından online platform üzerinden açıklanacak. 27. Dönem POMEM mülakat sonuç tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz yıllar kaynak alındığında POMEM sözlü mülakat sonuçlarının ekim ayı içerisinde açıklanması ön görülüyor.

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

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