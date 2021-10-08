Polonya-Belarus sınırındaki mülteci krizi devam ediyor

Polonya Hükümet Sözcüsü Piotr Müller, Belarus makamlarının Polonya-Belarus sınırındaki mültecileri ülkesine geçmeye zorladığını iddia etti.

Müller, yaptığı açıklamada, Polonya-Belarus sınırında oluşan durumdan Rusya ve Belarus makamlarını sorumlu tuttu.

Sınırdaki hareketliliğin organize edildiğini öne süren Müller, mültecilerin dünyanın farklı bölgelerinden yasal bir şekilde Belarus'a getirildiğini, oradan da yasa dışı şekilde sınırı geçmeye zorlandıklarını iddia etti.

Müller, "Polonya-Belarus sınırında organize mülteci hareketi yapılıyor. Belarus makamları genellikle mültecileri Polonya sınırını geçmeye zorluyor." dedi.

Mülteci hareketini "hibrit savaş" olarak tanımlayan Müller, bunun Polonya, Litvanya, Letonya ve tüm Avrupa Birliği'ne (AB) karşı yapıldığını savundu.

Polonya makamları, ayrıca 7 Ekim'de Belaruslu devlet görevlilerinin Polonya sınır koruma ekiplerine doğru ateş ettiğini ama kimsenin yaralanmadığını açıkladı.

Polonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Belarus'un Varşova Maslahatgüzarı Alexander Chesnovsky'un sınırdaki olaylar nedeniyle Bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

Polonya makamlarının paylaştığı bilgiye göre, ağustosta 3 bin 500, eylülde 7 bin 500, ekimin ilk günlerinde ise 4 bin mülteci, Belarus'tan Polonya'ya girmeye çalıştı.

Sınırlarda tel örgü

Yaklaşık iki ayı aşkın süredir Belarus'un komşu ülkelerindeki mülteci gerginliği nedeniyle Letonya, Litvanya ve Polonya sınırlarına tel örgü çekmeye başladı.

Belarus'u mülteciler için "yapay bir rota oluşturmakla" suçlayan Polonya, bu ülkenin Rusya'nın da desteğiyle Afganistan ve Irak gibi Orta Doğu ülkelerinden mültecileri kendi ülkesine getirdiğini ve bunlar üzerinden AB'yi istikrarsızlaştırmaya çalıştığını iddia ediyor.

İki ülke arasında sıkışan mültecilerin soğuk hava koşulları ve yetersiz beslenme nedeniyle zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiği belirtilirken geçen ay kötü şartlardan ötürü 5 mültecinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.