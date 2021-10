Polisten "uyuşturucuyla mücadeleye destek" çağrısı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadelede daha etkili olabilmek için kurulan "WhatsApp ihbar hattı"na vatandaşlardan gelecek ihbarları bekliyor.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, suçla mücadelede her an her yerde olduklarını belirterek, vatandaşlara, çocukların geleceği için uyuşturucuyla mücadelede birlikte hareket etme çağrısında bulundu.

Vatandaşların, "0552 155 06 06" numaralı telefon hattına uyuşturucu satışı, kullanımı ve dağıtımı gibi tanık oldukları her konuyu "WhatsApp" uygulaması üzerinden ihbar, sesli mesaj, fotoğraf, video ve konum olarak ulaştırabileceği kaydedildi.

AA / Aykut Karadağ - Son Dakika Haberleri

