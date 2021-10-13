Polisten uyuşturucu serası haline getirilen kiralık villaya baskın - Haberler
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Polisten uyuşturucu serası haline getirilen kiralık villaya baskın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Polisten uyuşturucu serası haline getirilen kiralık villaya baskın

Antalya'da İran uyruklu iki şüphelinin kiralayıp uyuşturucu serası haline getirdikleri villaya baskın yapan polis 101 kök Hint keneviri ele geçirdi.

ANTALYA (İHA) - Antalya'da İran uyruklu iki şüphelinin kiralayıp uyuşturucu serası haline getirdikleri villaya baskın yapan polis 101 kök Hint keneviri ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklanırken baskın polis kamerasına anbean yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında İran uyruklu O.S.P. ve H.G.'nin Duacı Mahallesi'nde villa kiraladıkları, bu villada uyuşturucu maddelerden kenevir yetiştirdikleri yönünde bilgiler elde edildi. Belirlenen adrese yapılan operasyonda 101 kök kenevir bitkisi, daralı 1 kilo 300 gram skunk esrar maddesi ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayın şüphelileri O.S.P. ve H.G. hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" ve "2313 Sayılı Kanun'a Muhalefet Etmek" suçlarından işlem yapılırken, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince şüphelilerden O.S.P. tutuklandı. - ANTALYA

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