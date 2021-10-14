Polisten kaçarken hafif ticari araç çarptı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Polisten kaçarken hafif ticari araç çarptı

Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin - Haberler | Güncel
Polisten kaçarken hafif ticari araç çarptı

ANTALYA'da polisin şüphelendiği Babacan Darılmaz (30), kaçmaya çalışırken hafif ticari aracın çarpmasıyla ağır yaralandı.

DUMLUPINAR, KÜTAHYA (DHA) - ANTALYA'da polisin şüphelendiği Babacan Darılmaz (30), kaçmaya çalışırken hafif ticari aracın çarpmasıyla ağır yaralandı. Çarpma anı Dha kamerasına yansıdı.

Antalya Adliyesi'ne gelen Babacan Darılmaz, polise birilerinin kendisini silahla kovaladığını söyledi. Görevli polisin hareketlerinden şüphelendiği Darılmaz bir anda koşmaya başlayıp, araç trafiğinin yoğun olduğu Dumlupınar Bulvarı'na girdi. Bariyerin üzerinden atlayan Darılmaz'a, Gültekin İpek'in kullandığı 06 GS 162 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Darılmaz, ağır yaralandı. Kazada, otomobil sürücüsü İpek de hafif yaralandı.

İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Babacan Darılmaz'a müdahale ettikten sonra yakındaki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Bir basketbol kulübünde masör olan ve hafif yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Gültekin İpek ayakta tedavi edildi. İpek, "Takımda kaza bela olmasın diye kurban kesmiştik. Başımıza bu kaza geldi" dedi.

Hafif ticari aracın Darılmaz'a çarpma anı, DHA muhabiri tarafından anbean görüntülendi.


Polisten kaçarken hafif ticari araç çarptı

Polisten kaçarken hafif ticari araç çarptı

Polisten kaçarken hafif ticari araç çarptı

Polisten kaçarken hafif ticari araç çarptı

Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin - Son Dakika Haberleri
Antalya'ya tatile giden genç, kaldığı apartmanın 6'ncı katından feci şekilde zemine çakıldı

Antalya'ya tatile giden genç, kaldığı apartmanın 6'ncı katından feci şekilde zemine çakıldı

 Denetim noktasında polise silahlı saldırı! O anlar güvenlik kamerasında

Denetim noktasında polise silahlı saldırı! O anlar güvenlik kamerasında

 Kabus yeniden hortladı! Hızla ilerleyen orman yangını geceden beri söndürülemiyor

Kabus yeniden hortladı! Hızla ilerleyen orman yangını geceden beri söndürülemiyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmet Uçma Fuat Oktay Hulusi Akar Ahmet Davutoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Zeynep Bastık İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Sergio Perez Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Polisten kaçarken hafif ticari araç çarptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 16:18:36. #1.17#