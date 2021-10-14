Polisten kaçarken hafif ticari araç çarptı

DUMLUPINAR, KÜTAHYA (DHA) - ANTALYA'da polisin şüphelendiği Babacan Darılmaz (30), kaçmaya çalışırken hafif ticari aracın çarpmasıyla ağır yaralandı. Çarpma anı Dha kamerasına yansıdı.

Antalya Adliyesi'ne gelen Babacan Darılmaz, polise birilerinin kendisini silahla kovaladığını söyledi. Görevli polisin hareketlerinden şüphelendiği Darılmaz bir anda koşmaya başlayıp, araç trafiğinin yoğun olduğu Dumlupınar Bulvarı'na girdi. Bariyerin üzerinden atlayan Darılmaz'a, Gültekin İpek'in kullandığı 06 GS 162 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Darılmaz, ağır yaralandı. Kazada, otomobil sürücüsü İpek de hafif yaralandı.

Hafif ticari aracın Darılmaz'a çarpma anı, DHA muhabiri tarafından anbean görüntülendi.