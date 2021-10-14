Polisten kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı - Haberler
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Polisten kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

AA / Murat Asil - Haberler | Güncel

Kayseri'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Melikgazi ilçesinde araç içerisinde uyuşturucu madde kullanıldığı ihbarı üzerine bir otomobilde bulunan S.E'yi takibe aldı.

Takip edildiğini anlayan şüpheli 38 DSB 19 plakalı otomobille polis ekiplerinden kaçmaya başladı.

Yaklaşık 20 kilometre boyunca kaçan şüpheli Esentepe Mahallesi Ömürlü Sokak üzerinde polis ekipleri tarafından yakalandı.

Zanlının kaçarken otomobilin camından attığı uyuşturucu madde bölgede yapılan arama sonucu bulundu.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şüpheliye ehliyetsiz araç kullanmaktan ve trafiği tehlikeye düşürmekten de işlem yapıldı.

Polisten kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Polisten kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Polisten kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Polisten kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
AA / Murat Asil - Son Dakika Haberleri
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