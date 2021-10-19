POLİSTEN KAÇAN HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ, EHLİYETSİZ VE ALKOLLÜ ÇIKTI - Haberler
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POLİSTEN KAÇAN HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ, EHLİYETSİZ VE ALKOLLÜ ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KÜTAHYA'da otomobiliyle kaçan hırsızlık şüphelisi U.G., polisin 7 kilometrelik takibiyle yakalandı.

KÜTAHYA (DHA) - KÜTAHYA'da otomobiliyle kaçan hırsızlık şüphelisi U.G., polisin 7 kilometrelik takibiyle yakalandı. Gözaltına alınan U.G.?nin ehliyetinin olmadığı, başka bir suçtan arandığı ve 1,52 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık ihbarı üzerine saat 03.00 sıralarında Zafertepe Mahallesi'ne gitti. Polis ekipleri sokağa geldiğinde şüpheli U.G., kullandığı 03 LA 190 plakalı otomobille hızla uzaklaştı, polis de peşine düştü. Yaklaşık 7 kilometrelik takibin ardından U.G., aracını bırakıp yaya olarak kaçmak isterken gözaltına alındı. Yapılan kontrolde ehliyetsiz olduğu belirlenen U.G.?nin 'Mala zarar verme' suçundan arandığı ortaya çıktı. 1.52 promil alkollü olduğu belirlenen U.G., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi için emniyete götürüldü.

POLİSTEN KAÇAN HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ, EHLİYETSİZ VE ALKOLLÜ ÇIKTI

POLİSTEN KAÇAN HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ, EHLİYETSİZ VE ALKOLLÜ ÇIKTI

POLİSTEN KAÇAN HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ, EHLİYETSİZ VE ALKOLLÜ ÇIKTI

POLİSTEN KAÇAN HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ, EHLİYETSİZ VE ALKOLLÜ ÇIKTI

POLİSTEN KAÇAN HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ, EHLİYETSİZ VE ALKOLLÜ ÇIKTI
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