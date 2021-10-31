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Polisler çatıda hırsız aradı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Polisler çatıda hırsız aradı

Adıyaman'da 9 katlı bir binaya şüpheli bir şahsın hırsızlık için girdiği ihbarını alan polis ekipleri, çatıda hırsız aradı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da 9 katlı bir binaya şüpheli bir şahsın hırsızlık için girdiği ihbarını alan polis ekipleri, çatıda hırsız aradı.

Edinilen bilgilere göre, Karapınar Mahallesinde bulunan 9 katlı bir binaya hırsızlık amacıyla şüpheli bir şahsın girdiğini gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri binada arama yaptı. Polis ekipleri daha sonra binanın çatı katına çıkarak burada da incelemelerde bulundu. Her yeri inceleyen polis ekipleri kimseye rastlayamadı. Polis ekipleri daha sonra binadan ayrıldı. - ADIYAMAN

Polisler çatıda hırsız aradı

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