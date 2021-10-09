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Polisin şüphelendiği kişinin üzerindeki tıraş makinesi ve kalemden uyuşturucu çıktı

Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Haberler | Güncel
Polisin şüphelendiği kişinin üzerindeki tıraş makinesi ve kalemden uyuşturucu çıktı

İZMİR'in Buca ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu bir kişinin üzerindeki tıraş makinesi ve kalemden uyuşturucu çıktı.

İZMİR'in Buca ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu bir kişinin üzerindeki tıraş makinesi ve kalemden uyuşturucu çıktı. Polisin dahi şoke olduğu olay sonrası şüpheli gözaltına alındı.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Çaldıran Mahallesi'nde şüphe üzerine H.Y.'yi durdurdu. Yapılan aramada H.Y.'nin üzerinden tıraş makinesi ve kalem çıktı. Polis ekipleri, kalemi ve tıraş makinesini kontrol ettiğinde ise adeta şoke oldu. Tıraş makinesi ve kalemin içerisinde 2.69 gram metamfetamin bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Son Dakika Haberleri
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