Polisin müdahalesi minik bebeği böyle hayata döndürdü

Nefes borusuna süt kaçan bebeğin annesinin panik anları kameralara yansıdı

7 aylık bebek, polis memurunun uyguladığı Heimlich Manevrası ile nefes alması sağlandı

GAZİANTEP - Nefes borusuna süt kaçan 7 aylık bebek, polis memurunun uyguladığı Heimlich Manevrası ile nefes alması sağlandı.

Olay, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Düztepe Şehit Hüseyin Cengiz Polis Merkezi Amirliği'nde gerçekleşti. Polis Amirliğine gelen vatandaşın, 7 aylık bebeğini emzirmek istemesi üzerine kendisine yer gösterildi. Kadın, bir süre sonra panikle odadan dışarı çıktı. Bebeğin boğazına süt kaçtığını fark eden polis memurları bebeğe hayati müdahalede bulunarak bebeğin nefes alması sağladı. İvedilikle en yakın hastaneye götürülen minik bebek, tedavisinin ardından aynı gün taburcu edildi.