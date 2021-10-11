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Polisin durdurduğu araçtan 8 el yapımı tabanca çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Polisin durdurduğu araçtan 8 el yapımı tabanca çıktı

Rize'de polisin şüphelenerek durdurduğu araçta 8 adet el yapımı tabanca ele geçirildi.

Rize'de polisin şüphelenerek durdurduğu araçta 8 adet el yapımı tabanca ele geçirildi.

Rize İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta 8 adet el yapımı olduğu tespit edilen silah bulundu. Gözaltına alınan aracın sürücüsü Y.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Hasan Fehmi Demir/İHA)

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Haber: Polisin durdurduğu araçtan 8 el yapımı tabanca çıktı - Haberler
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