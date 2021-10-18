Polisin dikkati sayesinde yasa dışı bahis oynatan şebeke çökertildi

BURSA'da polisin dikkati sayesinde gözaltına alınan 2 kişinin itirafı sonrası yasa dışı bahis oynattıkları tespit edilen şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. Şebeke liderinin de aralarında bulunduğu 5 şüphelinin, bankadan parayı, başkaları adına düzenlenmiş kartlarla çektikleri tespit edildi.

Nilüfer ilçesinde polis ekipleri, durdurulan otomobildeki D.G. ile A.K.'nin şüpheli hareketleri üzerine arama yaptı. Araçta çok sayıda banka kartı olduğunu gören ekipler, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bilgi verdi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan şüpheliler, yasa dışı bahis oynattıklarını itiraf etti. D.G. ve A.K.'nin ifadeleri doğrultusunda şebekenin lideri olduğu öne sürülen M.İ. ile S.E. ve A.Ö. de gözaltına alındı.

Özellikle hafta sonları, günlük 200-300 bin lira arası para çektikleri tespit edilen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.