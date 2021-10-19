Polisi sürükleyen eski CHP'li başkan yardımcısı: Şeker hastasıyım, panikledim (4) - Haberler
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Polisi sürükleyen eski CHP'li başkan yardımcısı: Şeker hastasıyım, panikledim (4)

Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Haberler | Güncel
Polisi sürükleyen eski CHP'li başkan yardımcısı: Şeker hastasıyım, panikledim (4)

BAŞSAVCILIKTAN 'TUTUKLAMA' AÇIKLAMASIKocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP eski İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı sürücü Bülent Sadıkoğlu'nun tutuklanmasıyla ilgili olarak açıklama yaptı.

BAŞSAVCILIKTAN 'TUTUKLAMA' AÇIKLAMASI

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP eski İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı sürücü Bülent Sadıkoğlu'nun tutuklanmasıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Bülent Sadıkoğlu'nun Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce sorgusunun yapıldığı, şüphelinin, 'Görevli Memuru Kasten Öldürmeye Teşebbüs' ve 'Görevli Memura Direnme' suçlarından tutuklandığı belirtilerek, soruşturmanın devam ettiği açıklandı.


Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Son Dakika Haberleri
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