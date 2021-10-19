Polisi sürükleyen eski CHP'li başkan yardımcısı: Şeker hastasıyım, panikledim (4)

BAŞSAVCILIKTAN 'TUTUKLAMA' AÇIKLAMASI

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP eski İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı sürücü Bülent Sadıkoğlu'nun tutuklanmasıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Bülent Sadıkoğlu'nun Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce sorgusunun yapıldığı, şüphelinin, 'Görevli Memuru Kasten Öldürmeye Teşebbüs' ve 'Görevli Memura Direnme' suçlarından tutuklandığı belirtilerek, soruşturmanın devam ettiği açıklandı.

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