Polisi sürükleyen eski CHP'li başkan yardımcısı: Şeker hastasıyım, panikledim (3)

KOCAELİ (DHA) - TUTUKLANDI

İzmit'te, denetim sırasında durdurulan otomobilini aniden hareket ettirerek, cama tutunan trafik polisinin sürüklenerek yaralanmasına neden olan Bülent Sadıkoğlu, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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