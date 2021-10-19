Polisi sürükleyen eski CHP'li başkan yardımcısı: Şeker hastasıyım, panikledim (3)
Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Haberler | Güncel
TUTUKLANDI İzmit'te, denetim sırasında durdurulan otomobilini aniden hareket ettirerek, cama tutunan trafik polisinin sürüklenerek yaralanmasına neden olan Bülent Sadıkoğlu, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
KOCAELİ (DHA) - TUTUKLANDI
İzmit'te, denetim sırasında durdurulan otomobilini aniden hareket ettirerek, cama tutunan trafik polisinin sürüklenerek yaralanmasına neden olan Bülent Sadıkoğlu, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Türkiye'de muhalefet kanadında en beğendiğiniz siyasetçi kim? #Anket— Haberler.com (@Haberler) October 19, 2021
Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Son Dakika Haberleri