Polisi sürükleyen eski CHP'li başkan yardımcısı: Şeker hastasıyım, panikledim (3) - Haberler
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Polisi sürükleyen eski CHP'li başkan yardımcısı: Şeker hastasıyım, panikledim (3)

Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Haberler | Güncel
Polisi sürükleyen eski CHP'li başkan yardımcısı: Şeker hastasıyım, panikledim (3)

TUTUKLANDI İzmit'te, denetim sırasında durdurulan otomobilini aniden hareket ettirerek, cama tutunan trafik polisinin sürüklenerek yaralanmasına neden olan Bülent Sadıkoğlu, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

KOCAELİ (DHA) - TUTUKLANDI

İzmit'te, denetim sırasında durdurulan otomobilini aniden hareket ettirerek, cama tutunan trafik polisinin sürüklenerek yaralanmasına neden olan Bülent Sadıkoğlu, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Son Dakika Haberleri
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