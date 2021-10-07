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Polis vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Polis vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyardı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince vatandaşlar, dolandırıcılığa karşı duyarlı olunması konusunda bilgilendirildi.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince vatandaşlar, dolandırıcılığa karşı duyarlı olunması konusunda bilgilendirildi.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, Cumhuriyet Meydanı, Kapalı Çarşı, Kazancılar Çarşısı gibi halkın yoğun bulunduğu yerlerde vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıtıldı. Ekiplerce vatandaşlara; telefonda para isteyen kimseye inanmamaları, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp para ve altın isteyenlere aldanmamaları gerektiği söylendi. Ayrıca vatandaşların; bankamatikte işlem yapılırken şifrelerini kimseyle paylaşmamaları, yoğun insan kalabalığı olduğu yerlerde çanta ve cüzdanların sık sık kontrol edilmesi istendi.

Vatandaşlar, kendilerini dolandırıcılık konusunda uyaran polislere çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - KAYSERİ

Polis vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyardı

Polis vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyardı

Polis vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyardı

Polis vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyardı

Polis vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyardı

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