Polis uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor: 1 kişi tutuklandı - Haberler
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Polis uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor: 1 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Polis uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor: 1 kişi tutuklandı

Gaziantep'te uyuşturucu madde ticareti yapan 1 şüpheli yakalandı.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te uyuşturucu madde ticareti yapan 1 şüpheli yakalandı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyonlara hız kesmeden devam eden Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticaretinin yapıldığı bir ikamete operasyon düzenledi. Ekipler, ikamette yaptıkları aramalar sonucu 1 kilo 415 gram esrar adlı uyuşturucu maddeyi ele geçirdi. Ekipler, olayla ilgili 1 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Polis uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor: 1 kişi tutuklandı

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