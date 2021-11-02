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Polis tarihi eser kaçakçılarına göz açtırmıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Polis tarihi eser kaçakçılarına göz açtırmıyor

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, tarihi eser nitelikli 134 adet sikke, 1 adet kemer tokası, 1 adet heykelcik başı ve 2 adet kolye ele geçirdi.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, tarihi eser nitelikli 134 adet sikke, 1 adet kemer tokası, 1 adet heykelcik başı ve 2 adet kolye ele geçirdi. Olayla ilgili bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı, Kaçakçılıkla ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kaçakçılara yönelik yaptıkları operasyon sonucu bir ikamet ve işyerinde tarihi eser nitelikte olan 134 adet sikke, 1 adet kemer tokası, 1 adet heykelcik başı ve 2 adet kolye ele geçirdi. Ekipler, olayla ilgili bir şüpheli yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin yasal işlemleri devam ediyor. - GAZİANTEP

Polis tarihi eser kaçakçılarına göz açtırmıyor

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