Polis Memuru İnayet Akın Memleketine Uğurlandı - Haberler
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Polis Memuru İnayet Akın Memleketine Uğurlandı

Habermetre - Haberler | Toplum
Polis Memuru İnayet Akın Memleketine Uğurlandı

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru İnayet Lütfi Akın'ın vefatı nedeniyle düzenlenen uğurlama törenine katıldı.

HATAY (Habermetre) - Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru İnayet Lütfi Akın'ın vefatı nedeniyle düzenlenen uğurlama törenine katıldı.

Uzun zamandır mücadele verdiği Akciğer kanseri tedavisi gördüğü Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Hakkın rahmetine kavuşan Polis Memuru İnayet Lütfi Akın için, 13 Ekim 2021 Çarşamba günü saat 15: 30'da Kent Güvenlik Yönetim Sistemi binası önünde uğurlama töreni düzenlendi. Saygı duruşuyla başlayan uğurlama töreninde; öz geçmişi okunan merhum Polis Memuru İnayet Lütfi Akın'ın naaşı okunun duanın ardından defnedilmek üzere memleketi İslahiye'ye gönderildi.

14 Ekim Perşembe günü Gaziantep ili İslahiye İlçesinde öğle namazına müteakip defnedilecek olan Polis Memuru İnayet Lütfi Akın'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve Emniyet teşkilatına başsağlığı dileriz.

Törene Vali Doğan'ın yanı sıra, İl Jandarma Komutanı Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ve Emniyet Teşkilatı katıldı.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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