Polis kaçakçılara göz açtırmıyor

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Emniyet Müdürlüğü son 1 haftada yapılan operasyonlarla kaçakçılara göz açtırmadı. 55 kişi hakkında kaçakçılık nedeniyle yasal işlem yapılırken aynı zamanda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılıkla ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri 04.10.2021 - 10.10.2021 tarihleri arasında yaptıkları operasyonlarda 229 bin 800 adet gümrük kaçağı boş makaron, 5 bin 655 paket gümrük kaçağı sigara, 308 paket gümrük kaçağı ilaç, 72 paket gümrük kaçağı nargile tütünü, 58 litre ve 100 şişe gümrük kaçağı alkol, 55 litre gümrük kaçağı etil alkol, 34 adet tabanca, 38 adet şarjör ve 164 adet fişek ele geçirdi. Ekipler operasyonlar kapsamında 55 şüpheliyi yakalayarak şüpheliler hakkında yasal işlem başlattı. - GAZİANTEP

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