Polis hoparlöre gizlenmiş 2 kilogram uyuşturucu maddeyi buldu - Haberler
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Polis hoparlöre gizlenmiş 2 kilogram uyuşturucu maddeyi buldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Polis hoparlöre gizlenmiş 2 kilogram uyuşturucu maddeyi buldu

Afyonkarahisar polisi şüphe üzerine durdurduğu bir araçta valiz içerisine konulmuş hoparlörün içerisine zulalanmış halde 2 kilogram metamfetamin ele geçirdi.

Afyonkarahisar polisi şüphe üzerine durdurduğu bir araçta valiz içerisine konulmuş hoparlörün içerisine zulalanmış halde 2 kilogram metamfetamin ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklığında gerçekleştirildi. Afyonkarahisar-Kütahya karayolu üzerinde yapılan yol uygulamasında şüphe üzerine içerisinde yabancı uyruklu şahısların bulunduğu otomobilde arama yapıldı. Yapılan aramalar esnasında valiz içerisinde bulanan hoparlöre gizlenmiş 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Polis tornavida yardımı ile açtığı hoparlörün içerisinde 2 kilogramlık uyuşturucu maddeyi buldu. Operasyonun ardından araç içerisinde bulunan Mahdı K. ve Shakıla A. isimli yabancı uyruklu şüpheli şahıslar gözaltına aldı. - AFYONKARAHİSAR

Polis hoparlöre gizlenmiş 2 kilogram uyuşturucu maddeyi buldu

Polis hoparlöre gizlenmiş 2 kilogram uyuşturucu maddeyi buldu

Polis hoparlöre gizlenmiş 2 kilogram uyuşturucu maddeyi buldu

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