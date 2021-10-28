Polis ekiplerinden konvoylarda silah sıkılmasına karşı broşürlü uyarı - Haberler
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Polis ekiplerinden konvoylarda silah sıkılmasına karşı broşürlü uyarı

AA / Cem Genco - Haberler | Güncel
Polis ekiplerinden konvoylarda silah sıkılmasına karşı broşürlü uyarı

Hatay polisi tarafından konvoylarda silah sıkılmasıyla oluşan olayların önüne geçmek amacıyla vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

HATAY (AA) - Hatay polisi tarafından konvoylarda silah sıkılmasıyla oluşan olayların önüne geçmek amacıyla vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Reyhanlı ilçesinde düğün, nişan, asker eğlencelerinde ve düğün konvoylarında silah atma olaylarına karşı vatandaşlara bu konuya hassasiyet göstermeleri konusunda uyarılarda bulunuldu.

"Silah atma, hayat karartma", "Düğünlerde silah sıkmaya hayır" sloganıyla gerçekleştirilen ziyaretlerde bilgilendirici broşür dağıtımı gerçekleştirildi.

Öte yandan, ekipler tarafın gerçekleştirilen denetimde 25 çalıntı motosiklete ele konulurken, 12 motosikletin trafikten men edildiği öğrenildi.

Polis ekiplerinden konvoylarda silah sıkılmasına karşı broşürlü uyarı

Polis ekiplerinden konvoylarda silah sıkılmasına karşı broşürlü uyarı

Polis ekiplerinden konvoylarda silah sıkılmasına karşı broşürlü uyarı

AA / Cem Genco - Son Dakika Haberleri
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