Son dakika haberi | Polis ekipleri mezarlıkta 'Bebek' aradı - Haberler
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Son dakika haberi | Polis ekipleri mezarlıkta 'Bebek' aradı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Polis ekipleri mezarlıkta 'Bebek' aradı Adıyaman'da, polis ekiplerini alarma geçiren ihbar Adıyaman'da yaklaşık 1 hafta önce annesi ve ninesi tarafından diri diri gömülen bebek olayının ardından akşam saatlerinde iki kadının da mezarlığa girdiği ihbarı polis ekiplerini alarma geçirdi.

ADIYAMAN (İHA) - Polis ekipleri mezarlıkta 'Bebek' aradı

Adıyaman'da, polis ekiplerini alarma geçiren ihbar

ADIYAMAN - Adıyaman'da yaklaşık 1 hafta önce annesi ve ninesi tarafından diri diri gömülen bebek olayının ardından akşam saatlerinde iki kadının da mezarlığa girdiği ihbarı polis ekiplerini alarma geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Esentepe mahallesi TOKİ yolu üzerinde bulunan mezarlık civarından geçen vatandaşlar, kucağında birkaç aylık olan bebekli iki kadının mezarlık içerisine doğru ilerlediğini fark ederek durumdan şüphelendi. 60'lı ve 20'li yaşlar da olan her iki kadının kendilerinin fark edildiğini anlaması üzerine bu defa boş arazilere girdiğini gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Geçtiğimiz hafta annesi ve ninesi tarafından mezarlığa diri diri gömülen ve öğrenciler tarafından son anda canlı olarak kurtarılan bebek olayının ardından yine ihbar alan polis ekipleri adeta alarma geçti.

İhbar edilen mezarlığa ve çevresinde yer alan boş arazi bölgesine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Cinayet Büro Amirliğine bağlı polis ekipleri, boş arazilerde ve mezarlıkta didik didik arama yaptı. Polis ekipleri mezarlık içerisinde ihbar edilen birkaç aylık bebek ile 2 kadın şahsı aradı. Polis ekipleri yaptıkları titiz incelemeler sonrasında ne yeni kazılmış toprağa nede bebek ile kadınlara rastladı. Bir süre çevrede araştırmalar yapan polis ekipleri her hangi bir olumsuzluk ile karşılaşmayınca olay yerinden ayrıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika haberi | Polis ekipleri mezarlıkta 'Bebek' aradı

Son dakika haberi | Polis ekipleri mezarlıkta 'Bebek' aradı

Son dakika haberi | Polis ekipleri mezarlıkta 'Bebek' aradı

Son dakika haberi | Polis ekipleri mezarlıkta 'Bebek' aradı

Son dakika haberi | Polis ekipleri mezarlıkta 'Bebek' aradı
İhlas Haber Ajansı / Cihan Kizir - Son Dakika Haberleri
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