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Polis "Direnme yat" dedi yatmadı, yatırıldı kalkmadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Polis "Direnme yat" dedi yatmadı, yatırıldı kalkmadı Kovalamacada yakalanan alkollü sürücü ile polisin diyaloğu kameralara yansıdı Aksaray'da polisten kaçan alkollü sürücü, aracıyla bahçe duvarına çarpınca kıskıvrak yakalandı.

AKSARAY (İHA) - Polis"Direnme yat" dedi yatmadı, yatırıldı kalkmadı

Kovalamacada yakalanan alkollü sürücü ile polisin diyaloğu kameralara yansıdı

AKSARAY - Aksaray'da polisten kaçan alkollü sürücü, aracıyla bahçe duvarına çarpınca kıskıvrak yakalandı. Polisin "Direnme yat" diyerek gözaltına almaya çalıştığı sürücü güçlükle yere yatırılırken, "Haydi yattım, tamam yattım. Ne oldu?" dedi. Elleri kelepçelenen sürücü bu kez de "Haydi yatırdınız kalkmıyorum, kalkmıyorum" diyerek polise zor anlar yaşattı.

Olay, Şamlı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde devriye atan polis ekipleri, gün içerisinde defalarca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne "alkollü ve tehlikeli araç kullanmaktan" ihbar konusu olan ve her seferinde polisin "Dur" ihtarına uymayarak kaçan 68 ACJ 962 plakalı Audi marka otomobili gördü. Ekipler yine sürücüye "Dur" ihtarında bulundu. Yine polisin ihtarına uymayan sürücü araçla hızla kaçmaya başladı. Aracın peşine düşen polis, aracın plaka ve istikametini telsizden anons ederek diğer ekiplere bildirdi. Anons üzerine çok sayıda polis ekibi bölgeyi adeta abluka altına aldı. Yaşanan kovalamacada alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek bir apartmanın bahçe duvarına çarptı. Şans eseri kazada yaralanan olmazken, sürücü Şaban U. ve araçta bulunan yeğenleri Rahim U. ile Tunahan T. yakalandı.

Polis "Yat" dedi, sürücü "Hadi yattım" dedi

Sürücünün yeğenleri zorluk çıkartmadan polis ekiplerince kelepçelenerek gözaltına alınırken, alkollü sürücü Şaban U. gözaltına alınmamak için polise direndi. Ekiplere zor anlar yaşatan alkollü sürücü yere yatmamakta direnirken, polis ekipleri "Yat yere direnme" diyerek güçlükle yere yatırdı. Yere yatan sürücü "Haydi yattım, tamam yattım. Ne oldu?" derken, elleri arkadan kelepçelenen sürücü bu kez de polis aracına bindirilmek için kaldırılmak istendi. Polis ekiplerinin "Kalk" demesi üzerine sürücü bu kez de "Haydi yatırdınız kalkmıyorum, kalkmıyorum" diyerek ekiplere güçlük çıkardı. Polis ile alkollü sürücünün ilginç diyaloğu ise kameralara anbean yansıdı.

4 bin 608 TL para ceza kesilerek, ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu

Yere yatırılarak kelepçelenen 3 şüpheli de polis ekiplerince ekip otosuna bindirildi. Burada alkol muayenesinden geçirilmek istenen sürücü alkolmetreye üflemeyi reddetti. Bunun üzerine polis 3 şüpheliyi de sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Sağlık kontrolünden geçirilen sürücünün kan tahlilinden 161 promil alkollü olduğu tespit edildi. 3 şüpheli de sorgulanmak üzere Hasandağı Polis Merkezi Amirliğine götürülürken, alkollü sürücüye alkolmetreyi üflemeyi reddetmekten 3 bin 836 TL, dur ikazına uymamaktan 314 TL, kamu huzurunu bozmaktan 144 TL ve tehlikeli şerit değiştirmekten 314 TL olmak üzere toplam 4 bin 608 TL para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine ise 2 yıl süreyle el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Polis Direnme yat dedi yatmadı, yatırıldı kalkmadı

Polis Direnme yat dedi yatmadı, yatırıldı kalkmadı

Polis Direnme yat dedi yatmadı, yatırıldı kalkmadı

Polis
İhlas Haber Ajansı / Yasin Can - Son Dakika Haberleri
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