Polatlı'da TIR karşı şeride geçti: 1 yaralı - Haberler
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Polatlı'da TIR karşı şeride geçti: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Polatlı'da TIR karşı şeride geçti: 1 yaralı Ankara'nın Polatlı ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden TIR sürücüsü karşı şeride geçti.

ANKARA (İHA) - - Polatlı'da TIR karşı şeride geçti: 1 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden TIR sürücüsü karşı şeride geçti. Kazada TIR şoförü hafif yaralanırken, karşı şeritte aracın olmaması büyük bir faciayı önledi.

Kaza saat 07.15 sıralarında Ankara'nın Polatlı ilçesi Şentepe Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Polatlı-Konya istikameti yönüne seyreden 06 CDU 738 plakalı TIR sürücüsü Savaş Bülent Y'nin, havanın yağışlı olması sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. Savrulan TIR yön levhalarına ve aydınlatma direklerine vurduktan sonra vurabildi. Kazayı gören diğer sürücüler itfaiye sağlık ve polis ekiplerine haber verirken Savaş Bülent Y. kendi imkanlarıyla TIR'dan çıktı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralanan TIR sürücüsüne yaptıkları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastaneye sevk etti. Kaza sırasında karşı şeritte bir aracın olmaması büyük bir facianın önüne geçerken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Polatlı'da TIR karşı şeride geçti: 1 yaralı

Polatlı'da TIR karşı şeride geçti: 1 yaralı

Polatlı'da TIR karşı şeride geçti: 1 yaralı

Polatlı'da TIR karşı şeride geçti: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı / Hidayet Türkyılmaz - Son Dakika Haberleri
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