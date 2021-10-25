PMPL Türkiye'nin son süper hafta sonu maçları tamamlandı!

PMPL Türkiye'nin son süper hafta sonu maçları da tamamlandı, 3 haftalık bir heyecanın ardından takımlar son süper hafta sonunda sıralamada yerlerini aldı. S2G Esports 8 galibiyet ile ilk sırada yer alırken Beşiktaş Esports 6 galibiyet ile ikinci sırada yer aldı. Sıralamada üçüncülüğü alan takım ise 2 zafer ile Next Rüya Gaming ekibi oldu. Futbolist 3 galibiyet ve fastPay Wildcats ise 5 galibiyet ile sıralamada yerlerini aldı. Süper hafta sonlarının genel sıralaması Açıklaması

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