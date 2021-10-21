PMPL Türkiye 3. hafta 2. gün maçları tamamlandı, ilk 16 takım belli oldu!
PMPL Türkiye 3. hafta 2. gün maçları tamamlandı, ilk 16 takım belli olurken turnuvaya veda eden takımlar oldu!
PUBG Mobile Pro League Türkiye, PMPL Türkiye 3. hafta 2. gün maçları tamamlandı, takımlar sıralamada yerlerini alırken turnuvaya veda eden isimler de oldu. Takımlar son kez süper hafta sonuna gidiyor olacak. Gelin bu haftanın ikinci gününde yapılan maçların ardından oluşan puan durumuna bakalım!
Turnuvaya veda eden takımlar ise:
Regnum Carya Esports
Deep Esports
Respect Esports
God of Anarchy
Futbolist ise 16. sıradan son anda turnuvada kalmayı başardı!
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