PMPL Türkiye 2. Sezonun ilk haftasında en çok skor alan oyuncular! - Haberler
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PMPL Türkiye 2. Sezonun ilk haftasında en çok skor alan oyuncular!

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PMPL Türkiye 2. Sezonun ilk haftasında en çok skor alan oyuncular!

Karşınızda PMPL Türkiye 2. Sezonun ilk haftasında en çok skor alan oyuncular!

PMPL Türkiye 2. Sezon'un ilk haftası bu hafta sonu oynanan Süper Hafta Sonunun ardından en skorer beş oyuncu paylaşıldı. İnanılmaz heyecanlı maçlarla karşımıza çıkan bu hafta maçlarının ardından işte karşınızda turnuvanın ilk haftasındaki en skorer oyuncular!

Süper hafta sonunda S2G Esports toplam 208 puan ile dominant bir şekilde birinci bitirmişti. Turnuvanın ilk haftasında en çok öldürme alan oyuncular ise sırası ile  RipSevinnn, Archon, Calse, Soulless ve Timber oldu! RipSevinnn toplamda 49 öldürmeye imza attı!

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