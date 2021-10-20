PlayStation 5 aksesuar üreticisi Dbrand'den Darkplates 2.0 yayınlandı

Birkaç ay önce Dbrand, birkaç PS5 ile birlikte gönderdiği beyaz plakalar yerine Darkplates adı verilen siyah PS5 plakaları yapmak için ilk denemelerini gerçekleştirmişti. Daha sonra Sony, Dbrand'e bu ürünü yaptığı içi sataştı ve Sony, şaşırtıcı olmayan bir şekilde onları dava etmekle tehdit etti.

Piyasaya sürülen ilk Darkplates seti Sony'nin orijinallerine çok yakındı – Dualshock düğme ikonografisine benzer ama yasal olarak farklı olarak işaretlenmişti ve satıştan çekildi. Sony savaşı kazandığını zannederken Dbrand, birkaç gün ve birkaç avukattan sonra, Darkplate 2.0 ile geri döndü.

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Web sitelerinde ürün açıklamasında davadan kaçınma bölümünden alıntı yapmak için şu sözlere yer verdi:

Şunu hayal edin: Yeni nesil oyun konsolunu tasarlamak için küçük bir servet harcayan ¥15.000.000.000.000 yen'lik bir işletmesiniz. Robotlar tarafından yönetilen özel bir şirket onu siyah yapar. Canın yanıyor. Hayal kırıklıklarınızı bir avukat ekibinize aktarıyorsunuz. İşe başlarlar. Şimdi, dava tehdidi altında olan bu robotlar, Darkplate'lerini yeniden tasarlamalı ve aynı zamanda yasal bir savunmayı finanse etmelidir. Söylemeye gerek yok, bazı köşeler kesildi. Rica ederim.

Dbrand, web sitesinin konsol sıcaklıklarına yardımcı olduğunu iddia ettiği ek soğutma için bir delik ekledi, ancak bunu destekleyecek herhangi bir istatistik olmadan, şirket Sony davalarından daha fazla korumak için estetik bir farklılaştırıcı da olabilir. Son olarak, şüpheli yasal plastik parçasını orijinalinden daha fazla ayırt etmek için bir LED ışık şeridi de dahil olmak üzere bir kozmetik değişiklik paketi de eklediler.

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