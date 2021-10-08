PlayStation 3 ve PlayStation Vita'da dijital oyun satın alma zorlaşıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

PlayStation 3 ve PlayStation Vita'da dijital oyun satın alma zorlaşıyor

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
PlayStation 3 ve PlayStation Vita'da dijital oyun satın alma zorlaşıyor

Sony, PlayStation 3 ve PlayStation Vita'da kredi kartı, banka kartı, PayPal mağaza ödemelerini kapanacağını duyurdu.

Sony, PlayStation 3 ve Vita tüketicilerinin tepkisi üzerinde bu yılın başlarında son dakika haberi vermiş olabilir, ancak eski hizmetlerini dizginleme planları devam ediyor. Sony, eski konsollarında kredi kartı, banka kartı ve PayPal kullanarak oyun satın alımını kaldıracağını duyurdu.

Sony, müşterilerin 27 Ekim'den itibaren PS3 konsolunuzda veya PS Vita sisteminizde PlayStation Store'u ziyaret ederken dijital içerik satın almak veya cüzdanınıza para eklemek için kredi kartı veya banka kartı ya da PayPal gibi bir ödeme yöntemi kullanmanız gerektiğini söyledi.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

PS3 konsolunuz veya PS Vita sisteminizle dijital içerik satın alabilmek için öncelikle PlayStation Store'daki cüzdanınıza yeterli miktarda para eklemeniz gerekecektir. PlayStation Store hediye kartı kullanarak ya da bir masaüstü bilgisayar, mobil cihaz, PS4 konsolu veya PS5 konsolu üzerinden kredi kartı ya da banka kartı, PayPal veya diğer mevcut ödeme yöntemlerine başvurarak para ekleyebileceğini açıkladı.

Oyun içi mağazalardan DLC de dahil olmak üzere içerik satın almaya devam edebileceksiniz ancak PlayStation Store'daki içeriğin ödemesini yapmak için cüzdanınızdaki parayı kullanmanız gerekecektir.

Sony'nin PS3, Vita ve PSP dijital mağazaları başlangıçta bu kapatılacaktı, ancak şirket türketicilerden gelen eleştirilerin ardından Nisan ayında kararından geri döndü.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Vladimir Putin Numan Kurtulmuş Necmettin Erbakan
Magazin İrem Derici Deniz Akkaya Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Kim Min-jae Ersun Yanal Ali Palabıyık Abdullah Avcı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: PlayStation 3 ve PlayStation Vita'da dijital oyun satın alma zorlaşıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 16:04:43. #1.17#