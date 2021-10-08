PlayStation 3 ve PlayStation Vita'da dijital oyun satın alma zorlaşıyor

Sony, PlayStation 3 ve Vita tüketicilerinin tepkisi üzerinde bu yılın başlarında son dakika haberi vermiş olabilir, ancak eski hizmetlerini dizginleme planları devam ediyor. Sony, eski konsollarında kredi kartı, banka kartı ve PayPal kullanarak oyun satın alımını kaldıracağını duyurdu.

Sony, müşterilerin 27 Ekim'den itibaren PS3 konsolunuzda veya PS Vita sisteminizde PlayStation Store'u ziyaret ederken dijital içerik satın almak veya cüzdanınıza para eklemek için kredi kartı veya banka kartı ya da PayPal gibi bir ödeme yöntemi kullanmanız gerektiğini söyledi.

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PS3 konsolunuz veya PS Vita sisteminizle dijital içerik satın alabilmek için öncelikle PlayStation Store'daki cüzdanınıza yeterli miktarda para eklemeniz gerekecektir. PlayStation Store hediye kartı kullanarak ya da bir masaüstü bilgisayar, mobil cihaz, PS4 konsolu veya PS5 konsolu üzerinden kredi kartı ya da banka kartı, PayPal veya diğer mevcut ödeme yöntemlerine başvurarak para ekleyebileceğini açıkladı.

Oyun içi mağazalardan DLC de dahil olmak üzere içerik satın almaya devam edebileceksiniz ancak PlayStation Store'daki içeriğin ödemesini yapmak için cüzdanınızdaki parayı kullanmanız gerekecektir.

Sony'nin PS3, Vita ve PSP dijital mağazaları başlangıçta bu kapatılacaktı, ancak şirket türketicilerden gelen eleştirilerin ardından Nisan ayında kararından geri döndü.

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