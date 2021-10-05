Playerbros içerik ekibi büyüyor! - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Playerbros içerik ekibi büyüyor!

Playerbros - Haberler | Gamegar
Playerbros içerik ekibi büyüyor!

Playerbros olarak ekibimize iki yeni pozisyonda çalışma arkadaşları arıyoruz!

Playerbros olarak içerik ekibimizi büyütüyoruz! İçerik ekibimizde yer alıp elektronik spor dünyasında yaşanan olayları binlerce okuyucuya hızlı bir şekilde aktarmak için heyecanlanıyorsan, seni de aramızda görmek isteriz.

Espor ve oyun dünyasını yakından takip ediyor, ben biraz da olsa yazmaktan anlarım ve espor editörü olmak istiyorum diyorsanız aradığımız ekip arkadaşı sizsiniz ve başvurunuzu bekliyoruz!

Aramıza katılması için aradığımız bir diğer çalışma arkadaşı ise sosyal medya sorumlusu. Espor ve oyun dünyasını yakından takip ediyorum, Playerbros'un sosyal medya hesaplarını yönetmeye talibim diyorsanız sizi de aramızda görmeyi bekliyoruz.

Yukarıdaki iki pozisyon ile ilgileniyorsanız info@playerbros.com adresine kendinizi anlatan bir yazı ve CV'niz ile birlikte mail atabilirsiniz.

Playerbros - Son Dakika Haberleri
Xantares'in de yönetimde olduğu Eternal Fire, Valorant takımını duyurdu

Xantares'in de yönetimde olduğu Eternal Fire, Valorant takımını duyurdu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Kıvanç Tatlıtuğ Aleyna Tilki
Spor Oğuzhan Özyakup Burak Yılmaz Mehmet Topal
Tüm Haberler Angela Merkel Namaz Vakitleri Gazeteler Mehmet Fatih Emine Erdoğan Sergen Yalçın Rüya Tabirleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Playerbros içerik ekibi büyüyor! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 14:41:15. #1.11#