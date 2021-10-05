Playerbros içerik ekibi büyüyor!

Playerbros olarak içerik ekibimizi büyütüyoruz! İçerik ekibimizde yer alıp elektronik spor dünyasında yaşanan olayları binlerce okuyucuya hızlı bir şekilde aktarmak için heyecanlanıyorsan, seni de aramızda görmek isteriz.

Espor ve oyun dünyasını yakından takip ediyor, ben biraz da olsa yazmaktan anlarım ve espor editörü olmak istiyorum diyorsanız aradığımız ekip arkadaşı sizsiniz ve başvurunuzu bekliyoruz!

Aramıza katılması için aradığımız bir diğer çalışma arkadaşı ise sosyal medya sorumlusu. Espor ve oyun dünyasını yakından takip ediyorum, Playerbros'un sosyal medya hesaplarını yönetmeye talibim diyorsanız sizi de aramızda görmeyi bekliyoruz.

Yukarıdaki iki pozisyon ile ilgileniyorsanız info@playerbros.com adresine kendinizi anlatan bir yazı ve CV'niz ile birlikte mail atabilirsiniz.

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