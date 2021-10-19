YALOVA (Habermetre) - PKU'LU ÇOCUKLAR BURSA'DA KÜLTÜR GEZİLERİNE KATILIYOR

Pandemi süreci boyunca evlerinden çıkamayan ve sosyalleşme konusunda geri kalan Pku'lu çocuklara ve ailelerine Yalova Belediyesi tarafından kültür turu düzenleniyor. Yalova Belediyesi yetkilileri tarafından Bursa'da bulunan Çölyak ve Pku'lu derneklerle yapılan görüşmeler sonrasında işbirliği sağlandı. Böylelikle her iki ilde yaşamlarını sürdüren çocuklar ve aileleri birbirleriyle kaynaşmış olacak. Ayrıca Yalova'dan Bursa'ya giden çocuklara kültür gezileri yaptırılacak.

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