PKK'ya finans sağlayan 2 kişiye gözaltı - Haberler
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PKK'ya finans sağlayan 2 kişiye gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Haberler | Güncel
PKK'ya finans sağlayan 2 kişiye gözaltı

ADIYAMAN'da terör örgütü PKK'ya finans desteği sağladığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

ADIYAMAN'da terör örgütü Pkk'ya finans desteği sağladığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya finans desteği sağlandığı iddiasıyla 2 adrese operasyon düzenledi. Çeşitli dokümanlar ile dijital materyallerin ele geçirildiği adreslerdeki A.A. ile M.Ç. gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.


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